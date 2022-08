Öffentliche Unternehmen in Hauptstadtregion sollen wegen Regenschäden Arbeitsbeginn verschieben

Photo : YONHAP News

Öffentliche Unternehmen in der Hauptstadtregion sollen wegen der Schäden durch den Starkregen ihren Arbeitsbeginn verschieben.Bei dem Regen wurden viele Straßen und U-Bahn-Stationen in Seoul und Umgebung beschädigt.Das Innenministerium bat öffentliche Behörden in Seoul, der Gyeonggi-Provinz und Incheon, den Arbeitsbeginn auf 11 Uhr zu verschieben.Die Organisationen sollten die Arbeitszeiten heute flexibel gestalten, hieß es weiter.Innenminister Lee Sang-min empfahl auch privaten Unternehmen, die Arbeitszeiten zu ändern, um einer weiteren Zerstörung von Straßen vorzubeugen.Die Zentrale für Katastrophenschutz hob ihre Desaster- und Krisen-Warnstufe am Dienstag um 1 Uhr auf die höchste Stufe 1 an.