Bildungsministerin bietet wegen Kontroverse um früheres Einschulungsalter Rücktritt an

Photo : YONHAP News

Bildungsministerin Park Soon-ae hat wegen der Kontroverse um Pläne für ein früheres Einschulungsalter ihren Rücktritt angeboten.Auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz sagte Park am Montag, dass sie als stellvertretende Ministerpräsidentin und Bildungsministerin zurücktreten würde.Ihre Bemühungen um eine Verbesserung des Bildungssystems hätten zu kurz gegriffen. Sie wolle die Verantwortung für alle Kontroversen übernehmen, die nach dem Bekanntwerden des Vorschlags für eine Einschulung im Alter von fünf statt sechs Jahren aufgekommen seien.Park ist erst seit etwas mehr als einem Monat im Amt. Sollte sie zurücktreten, wäre sie das erste Mitglied des Kabinetts von Präsident Yoon Suk Yeol, das aufgibt.Park hatte am 29. Juli Präsident Yoon den Plan vorgestellt, Kinder schon ab dem Alter von fünf Jahren in die Schule gehen zu lassen. Dagegen hatten sich Vertreter aus Bildungskreisen und der Politik anschließend vehement gewehrt.