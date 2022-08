Nuklearunterhändler Südkoreas und Japans sprechen am Telefon über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea, Kim Gunn, hat am Montag mit seinem japanischen Amtskollegen Takehiro Funakoshi ein Telefongespräch geführt.Kim und Funakoshi sprachen darüber, dass während des jüngsten Japan-Besuchs des südkoreanischen Außenministers Park Jin sowie beim bilateralen Außenministertreffen am Rande des Ministertreffens des ASEAN-Regionalforums (ARF) ein vertiefter Meinungsaustausch über die nordkoreanische Nuklearproblematik zwischen beiden Ländern erfolgt war. Sie vereinbarten, die enge Kommunikation auf jeder Ebene fortzusetzen.Beide Seiten brachten die jüngste Situation auf der koreanischen Halbinsel zur Sprache und tauschten sich über Kooperationsmöglichkeiten für Fortschritte bei der Denuklearisierung Nordkoreas aus.Kim informierte sein Gegenüber über die Roadmap für die Nordkorea-Politik, an der die südkoreanische Regierung arbeitet. Beide Seiten vereinbarten, die bilaterale Kooperation sowie die trilaterale Zusammenarbeit mit den USA in den Fragen betreffend Nordkorea und sein Nuklearprogramm kontinuierlich zu intensivieren.