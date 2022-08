Photo : YONHAP News

Südkoreas Nachwuchs-Handballerinnen haben erstmals seit 16 Jahren bei der Weltmeisterschaft den Einzug ins Finale geschafft.Bei der neunten U-18-Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Nordmazedonien siegte das südkoreanische Team im Halbfinale am Montag (Ortszeit) mit 30:29 über Ungarn.Damit erreichte Südkorea erstmals seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2006 wieder das Finale. Damals hatte das Land den zweiten Platz belegt.Südkorea bestreitet am Mittwoch das Endspiel gegen Dänemark.