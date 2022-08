UNICEF: Kombinationsimpfstoffe an 13 nordkoreanische Regionen verteilt

Photo : YONHAP News

Die zu Jahresanfang vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF an Nordkorea gelieferten Impfstoffe sind inzwischen in dem Land verteilt worden.Ein UNICEF-Sprecher sagte am Montag (Ortszeit) dem US-Sender Radio Free Asia (RFA), dass die Fünffachimpfstoffe gemäß dem mit dem nordkoreanischen Ministerium für öffentliche Gesundheit vereinbarten Plan an 13 Regionen verteilt worden seien. Eine Impfkampagne werde in Kürze beginnen.UNICEF hatte Ende Februar 296.000 Dosen eines Kombinationsimpfstoffs an Nordkorea geliefert, der Schutz vor fünf für Kinder lebensbedrohlichen Krankheiten, darunter Diphtherie, Keuchhusten und Hepatitis B, bietet.Wie verlautete, seien weitere Hilfsgüter von UNICEF auf der Schiene nach Nordkorea transportiert worden, als der Schienengüterverkehr zwischen Nordkorea und China im Januar vorübergehend wieder aufgenommen worden war.Laut RFA wurden die Kombinationsimpfstoffe nach einem etwa fünfmonatigen Quarantäneverfahren verteilt.