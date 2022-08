Beschäftigtenzahl bei Wagnis- und Startup-Unternehmen steigt um 9,7 Prozent auf 760.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Beschäftigten bei den Wagnis- und Startup-Unternehmen in Südkorea ist innerhalb eines Jahres um knapp zehn Prozent gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups am Dienstag waren Ende Juni 761.000 Personen bei 34.362 solcher Unternehmen hierzulande beschäftigt. Das seien 9,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das entspricht dem Dreifachen des Anstiegs der Zahl der bei der Beschäftigungsversicherung registrierten Mitarbeiter bei allen Unternehmen in Südkorea von 3,3 Prozent.Bei den Unternehmen, die Wagnisinvestitionen erhalten haben, stieg die Beschäftigtenzahl besonders stark, und zwar um 40,5 Prozent.Die Zahl der Mitarbeiter bei den Wagnis- und Startup-Unternehmen im Alter von 15 bis 29 Jahren kletterte im Vorjahresvergleich um acht Prozent. Die Zahl der weiblichen Mitarbeiter nahm um 12,9 Prozent zu.Ein Beamter des Ministeriums sagte, dass die Wagnis- und Startup-Unternehmen zu einer neuen Triebfeder für die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen geworden seien.Den stärksten Zuwachs bei der Beschäftigtenzahl verzeichnete die Firma Kurly, Betreiberin der Lebensmittel-Lieferplattform Market Kurly. Dort wurden 701 Mitarbeiter neu eingestellt.