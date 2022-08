Ausländer können ab morgen nach Einreise am Flughafen PCR-Test machen

Photo : YONHAP News

Ausländer, die für einen kurzen Aufenthalt nach Südkorea reisen, können ab morgen für einen Monat nach der Einreise an Flughäfen einen PCR-Test machen.Eine entsprechende Systemverbesserung gab das zentrale Hauptquartier für Seuchenkontrolle der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention bekannt.Das Hauptquartier will solche Ausländer bereits beim Einstieg ins Flugzeug darüber informieren, sich nach der Einreise in einem Testzentrum am Flughafen einem PCR-Test zu unterziehen. Das System wird verbessert, damit über den Link des Systems zur Vorab-Eingabe von Informationen über Einreisende, Q-Code, ein Test reserviert werden kann.Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Inland steigend sei und auch im Ausland aufgrund der Variante BA.5 eine neue Welle im Gang sei, wolle man mit dem Schritt die Zahl der eingeschleppten Infektionen so weit wie möglich begrenzen, hieß es zur Begründung.Die Maßnahme gilt für Ausländer, die über die Flughäfen Incheon, Gimhae und Jeju für einen kurzen Aufenthalt einreisen.Das Hauptquartier will dieses Testsystem zunächst einen Monat lang betreiben und danach überprüfen, ob es verlängert wird oder zusätzliche Maßnahmen getroffen werden.