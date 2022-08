Südkorea meldet fast 150.000 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Inmitten der neuen Corona-Welle ist die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen in Südkorea auf fast 150.000 gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 149.897 neue Infektionsfälle bestätigt.Es ist das erste Mal seit 117 Tagen, dass die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag über der 140.000er-Marke liegt.Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt 20.694.239 Infektionsfälle hierzulande gemeldet.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, stieg gegenüber dem Vortag um 40 auf 364. Das entspricht dem höchsten Stand seit dem 11. Mai.Es wurden 40 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Bisher starben 25.332 Infizierte.84,9 Prozent der kritisch kranken Patienten sind 60 Jahre oder älter. 92,5 Prozent der neuen Todesopfer gehören zu dieser Altersgruppe.