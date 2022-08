Informationszentrum für ökologischen Friedenstourismus in DMZ eröffnet

Photo : YONHAP News

Im Imjingak Resort in Paju nahe der innerkoreanischen Grenze ist das Informationszentrum für ökologischen Friedenstourismus der koreanischen Halbinsel eröffnet worden.Die Stadt Paju setzte seit 2016 11,2 Milliarden Won (8,6 Millionen Dollar) für den Bau des Zentrums ein.Besucher können sich dort mittels hochmoderner Medien, einschließlich virtueller Realität, über die Ökologie und die Geschichte der demilitarisierten Zone (DMZ) informieren.Wer ein VR-Headset aufsetzt und auf ein spezielles Gerät steigt, kann auf eine virtuelle Reise gehen und mit einer Drohne vom Süden der koreanischen Halbinsel entlang des Gebirgszuges Baekdudaegan bis zur DMZ fliegen.Nach dem Betreten eines Raums mit der Form eines verrosteten Stahlhelms umhüllt den Besucher eine geheimnisvolle Atmosphäre, wie sie nachts in der DMZ herrscht.Auch die Namen der Tiere, die in der DMZ leben, können sich Besucher leicht einprägen.Für die Einrichtung allein dieses Erlebniszentrums, das mit Bewegungssensoren und hochmodernen Kommunikationstechnologien ausgerüstet ist, wurden etwa fünf Milliarden Won (3,8 Millionen Dollar) eingesetzt. Die Koreanische Zentrale für Tourismus KTO übernahm die Investitionen und den Betrieb.Weil die Reise in die DMZ nicht ohne Weiteres möglich sei, habe die Zentrale bei der Einrichtung daran gedacht, Menschen diese Orte in einer Weise zu zeigen, als wären sie selbst vor Ort, sagte Je Sang-won von der KTO.Das Imjingak Resort ist ein bei Touristen beliebtes Ziel, das im Jahresschnitt von sieben Millionen Menschen besucht wird. Dass es bislang an Bequemlichkeiten mangelte, wurde stets bedauert.Lee Myeong-hee, Leiterin der Tourismusabteilung der Stadtverwaltung von Paju, sagte, dass das neue Tourismus-Informationszentrum als Stützpunkt fungieren werde, der die Ökologie und Kultur in der DMZ-Region zusammenbringe.Das für die lokalen Verwaltungen im Grenzgebiet gemeinsame Oberthema für den Tourismus lautet der „Friedenstourismus in der DMZ“. Die Stadt Paju erwartet, dass mit der Eröffnung des Zentrums der Friedenstourismus in der DMZ in der Grenzstadt einen Sprung nach vorne machen wird.