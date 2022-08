US-Senat verabschiedet Resolution zu neuem Denkmal für Koreakrieg

Photo : YONHAP News

Der US-Senat hat am Sonntag eine Resolution zur Feier der jüngst erfolgten Einweihung der Gedenkmauer (Wall of Remembrance) am Korean War Veterans Memorial in Washington einstimmig verabschiedet.In der Resolution wird die Bedeutung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA bekräftigt. Der Senat dankt darin der südkoreanischen Regierung für die Finanzierung der Gedenkmauer.Der Botschafter in den USA, Cho Tae-yong, schrieb diesbezüglich am Dienstag auf Facebook, die südkoreanische Regierung und die Bürger würden sich an die Aufopferung und Widmung der Kriegsveteranen für immer erinnern. Sie würden das Korea-US-Bündnis, das auf der Aufopferung der Kriegsveteranen aufgebaut worden sei, noch stärker schützen.