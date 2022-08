Außenminister Südkoreas und Chinas sprechen über Nordkorea und Halbleiter-Lieferketten

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Chinas sind am Dienstag im chinesischen Qingdao zu einem Gespräch zusammengekommen.Zentrale Themen waren die Nordkorea-Frage und Halbleiter-Lieferketten.Außenminister Park Jin reiste erstmals seit dem Amtsantritt im Mai nach China, und sprach in der Provinz Shandong mit dem Außenminister und Staatsrat Wang Yi.Das Treffen zog vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen den USA und China besondere Aufmerksamkeit auf sich.Chinas Außenminister sagte zu Beginn der Gespräche, dass beide Länder eine Win-Win-Strategie anstreben und stabile Lieferketten und Industrie-Netzwerke ohne Einmischung in interne Angelegenheiten schützen sollten. Auch betonte Wang Yi die Wichtigkeit des Multilateralismus.Mit Blick auf den 30. Jahrestag der Beziehungsaufnahme zwischen Seoul und Peking sagte Wang, dass die durch Wind und Regen verwitterten Beziehungen reifer, unabhängiger und beständiger werden sollten.Auch der südkoreanische Chefdiplomat kam auf das Jubiläum zu sprechen und schlug kooperative Beziehungen vor, damit gemeinsame Interessen auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt verfolgt werden können.Park hob eine Balance zwischen gemeinsamen Interessen und dem Respekt vor Unterschieden hervor und äußerte die Hoffnung, dass beide Nachbarn auch auf der Grundlage von universalen Werten wie Freiheit, Frieden und Wohlstand zusammenarbeiten könnten.Hinsichtlich der Nordkorea-Frage rief Park angesichts beispielloser Gefahren für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu einer konstruktiven Rolle Chinas bei der Abschreckung Pjöngjangs auf.