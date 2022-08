Erwerbstätigenzahl steigt im Juli um 826.000 – Zuwachs erneut verlangsamt

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Juli um über 800.000 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes waren im vergangenen Monat 28,47 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 826.000 mehr als ein Jahr zuvor.Das entspricht dem kräftigsten Anstieg in einem Juli seit dem Jahr 2000.Bei der Zahl der Erwerbstätigen ging es damit seit März letzten Jahres den 17. Monat aufwärts. Der Zuwachs hat sich jedoch den zweiten Monat in Folge verlangsamt.Zum Anstieg im Juli trug vor allem das verarbeitende Gewerbe bei. Die Zahl der Erwerbstätigen auf diesem Gebiet kletterte um 176.000, damit so stark wie seit November 2015 nicht mehr. Als Grund werden die verbesserte Halbleiterversorgung und der Exportaufschwung vermutet.Die Beschäftigungsquote bei den Menschen ab 15 Jahren kletterte im Vorjahresvergleich um 1,6 Prozentpunkte auf 62,9 Prozent. Das stellt den höchsten Stand in einem Juli seit der Einführung der monatlichen Statistiken im Jahr 1982 dar.Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent.