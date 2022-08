US-Präsident unterschreibt Halbleitergesetz

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag ein Gesetz zur Förderung der Halbleiterindustrie unterzeichnet und erlassen, mit dem ein In-Schach-Halten Chinas beabsichtigt wird.Im Zentrum des „CHIPS and Science Act“ steht eine Investition von 280 Milliarden Dollar für die Entwicklung der US-Halbleiterindustrie und den Schutz ihrer technologischen Überlegenheit.52 Milliarden Dollar davon sollen für die Halbleiterindustrie eingesetzt werden, darunter 39 Milliarden Dollar für die Finanzierung der Errichtung von Halbleiteranlagen in den USA. Elf Milliarden Dollar sollen in die Forschung sowie die Ausbildung von Arbeitskräften fließen, zwei Milliarden Dollar in die Herstellung von Halbleitern im Zusammenhang mit der nationalen Verteidigung.Unternehmen, die in den USA Halbleiterfabriken bauen, erhalten eine Steuergutschrift in Höhe von 25 Prozent.In den USA wird davon ausgegangen, dass Intel, die taiwanesische Firma TSMC und Samsung Electronics am stärksten von dem Gesetz profitieren würden. Samsung beschloss bereits den Bau einer Chipfabrik in Texas.