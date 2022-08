Früherer Präsident Lee Myung-bak soll laut Berichten noch nicht begnadigt werden

Photo : YONHAP News

Laut Berichten soll der frühere Präsident Lee Myung-bak noch nicht von den Begnadigungen profitieren, die diese Woche verkündet werden sollen.Demnach sollen Lee und der frühere Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang Kim Kyoung-soo nicht auf der Liste des Justizministeriums stehen.Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag und beruft sich auf ein hochrangiges Mitglied der regierenden Partei Macht des Volks (PPP).Politiker sollten von den diesmaligen Begnadigungen nicht profitieren, stattdessen sollten Geschäftsleute und andere Kriminelle im Zentrum der Maßnahme stehen.Für die Entscheidung sei eine negative Stimmung in der Öffentlichkeit gegenüber einigen Politikern berücksichtigt worden. Auch seien einige Politiker bereits vorzeitig aus dem Gefängnis freigekommen, andere würden wiederum keine Reue zeigen.Justizminister Han Dong-hoon soll die Liste der für eine Begnadigung infrage kommenden Personen gegenüber Präsident Yoon Suk Yeol vorstellen. Die endgültige Fassung soll am Freitag im Anschluss an eine Kabinettssitzung veröffentlicht werden.