Koreanische Schiffbauer sichern sich im Juli 55 Prozent der weltweiten Bestellungen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Schiffbauunternehmen haben im Juli den dritten Monat in Folge die Spitzenposition beim Auftragsvolumen erreicht.Von den weltweiten Schiffsaufträgen im Juli mit einem Volumen von 2,11 Millionen gewichteten Tonnen (CGT) habe Südkorea Bestellungen für 1,16 Millionen CGT erhalten und damit 55 Prozent Anteil erreicht, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch mit. Wertmäßig habe das Land einen Anteil von 57 Prozent erreicht.Die koreanischen Schiffbauunternehmen erhielten im Juli Bestellungen für 19 Schiffe, darunter zwölf LNG-Tanker, drei Containerschiffe, drei Tankschiffe und eine Autofähre.Als Hintergrund für die Verteidigung der Spitzenposition durch Südkorea werden die höhere Zahl an Aufträgen für Schiffe mit hoher Wertschöpfung und umweltfreundliche Schiffe genannt, auf die sich die einheimischen Schiffbauer konzentrieren.