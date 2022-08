China fordert von Südkorea angemessene Behandlung von THAAD-Frage

Photo : YONHAP News

China hat Südkorea aufgefordert, seine Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Angelegenheit des US-Raketenabwehrsystems THAAD ernst zu nehmen und die Angelegenheit angemessen anzugehen.Die entsprechende Forderung wurde beim Treffen zwischen den Außenministern beider Staaten, Park Jin und Wang Yi, am Dienstag in Qingdao unterbreitet.Das chinesische Außenministerium veröffentlichte am Mittwoch in seinem Internetauftritt getrennt von einer Pressemitteilung über das Gesprächsergebnis Material über die Diskussion über die THAAD-Frage.Das Ministerium teilte mit, dass beide Seiten die Ansicht geteilt hätten, dass Bemühungen unternommen werden sollten, um gegenseitig ihre Sicherheitsbedenken ernst zu nehmen und angemessen zu behandeln. Damit sollte die THAAD-Frage kein Hindernis werden, das die bilateralen Beziehungen beeinflussen würde.Es wird davon ausgegangen, dass Wang eine solche Forderung gegenüber Park unterbreitet hat, obwohl laut dem Material beide Minister diese Meinung geteilt hätten.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums äußerte diesbezüglich, sowohl die chinesische Seite als auch die südkoreanische Seite seien eindeutig damit einverstanden gewesen, dass diese Angelegenheit künftig nicht der Entwicklung der bilateralen Beziehungen im Wege stehen dürfte. Das sei der Kern.