Im Jahr 2015 freigelassener Indopazifischer Großer Tümmler tot

Ein im Jahr 2015 vor der Küste der Insel Jeju freigelassener Indopazifischer Großer Tümmler namens Taesan ist jüngst gestorben.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte am Mittwoch mit, dass ein als Taesan vermuteter Delfin im Juni im Meer vor Goseong-ri in Seongsan-eup an der Ostküste der Insel tot aufgefunden worden sei.Angesichts der Rückenflosse gelte es als fast sicher, dass es sich um Taesan handele. Um die Todesursache festzustellen, seien eine Obduktion und eine Organuntersuchung durchgeführt worden, hieß es.Die Rückenflossen der Indopazifischen Großen Tümmler taugen aufgrund ihrer niemals identischen Formen wie Fingerabdrücke des Menschen zur Identifizierung.Das Ministerium hält einen natürlichen Tod für sehr wahrscheinlich, da es keine Spuren von externen Einflüssen wie beispielsweise Fangversuche gibt.Taesan, ein männlicher Tümmler, war gemeinsam mit Boksun, einem weiblichen Indopazifischen Großen Tümmler, im Juli 2015 im Meer vor Hamdeok an der Nordküste von Jeju freigelassen worden. Damals war Taesan schätzungsweise 20 Jahre alt, Boksun 17 Jahre. Beide Tümmler waren 2009 vor der Insel gefangen worden und für Delfin-Shows in einer dortigen Einrichtung eingesetzt worden.