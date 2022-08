Yoon entschuldigt sich bei Öffentlichkeit für Unannehmlichkeiten wegen schweren Regenfällen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich bei den Bürgern für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, die durch die schweren Unwetter diese Woche verursacht wurden.Zugleich forderte er, grundlegende Maßnahmen gegen ähnliche Wetterereignisse auszuarbeiten.Er bete für die Ruhe der Opfer der starken Regenfälle und entschuldige sich im Namen der Regierung bei den Menschen, die Unannehmlichkeiten erlitten hätten, sagte Yoon bei einer Sitzung über Maßnahmen gegen die Überschwemmungen am Mittwoch.Grundlegende Maßnahmen sollten getroffen werden, da solche Phänomene künftig häufig auftreten könnten, forderte Yoon.Die zuständigen Ministerien und lokale Verwaltungen müssten ein Vorhersage- und Warnsystem für Hochwasser für alle Flüsse und Haupt- und Nebenströme aufbauen und alles daran setzen, um Personen- und Sachschäden so weit wie möglich zu begrenzen, forderte er.Er bat die Sitzungsteilnehmer, über den Bau von Künetten, Pumpensümpfen und unterirdischen Tunneln zum Abfangen von Wasser umfangreich zu diskutieren, den Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon in seiner früheren Amtszeit vorbereitet habe, aber wegen des Wechsels der Stadtverwaltung nicht habe verwirklichen können.