Südkorea und USA diskutieren über Reaktion auf Cyberbedrohung aus Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Außenministerien Südkoreas und der USA haben erstmals ein Treffen auf Generaldirektorenebene zur Reaktion auf die Beschaffung von Finanzmitteln für die Nuklear- und Raketenprogramme Nordkoreas durch Krypto-Diebstähle abgehalten.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass die erste Sitzung der Arbeitsgruppe beider Länder zur Reaktion auf die Cyberbedrohung aus Nordkorea am Dienstag in Washington stattgefunden habe.Das Treffen erfolgte, nachdem beide Länder beim Gipfel im Mai vereinbart hatten, die Kooperation zur Reaktion auf die Cyberbedrohung aus Nordkorea stark zu erweitern.Als Chefdelegierte nahmen Südkoreas Generaldirektor für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten, Lee Tae-woo, und die stellvertretende Sonderbeauftragte der USA für Nordkorea, Jung Pak, teil.Beide Seiten teilten die Ansicht, dass es unerlässlich sei, durch eine enge Kooperation zwischen Südkorea und den USA Nordkorea an Versuchen zu hindern, sich über IT-Arbeitskräfte im Ausland und Diebstähle von Kryptowährungen Geld für die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu sichern.Sie diskutierten auch über konkrete Kooperationsmaßnahmen zur Beantwortung illegaler Cyberaktivitäten Nordkoreas.