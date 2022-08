Vorsitzender der Regierungspartei beantragt einstweilige Verfügung gegen Wechsel zu Krisenkomitee

Photo : YONHAP News

Lee Jun-seok, der suspendierte Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), hat aus Protest gegen deren Beschluss zur Einführung eines Krisenkomitees eine einstweilige Verfügung zur Aussetzung ihrer Wirksamkeit beantragt.Lee teilte heute Vormittag in sozialen Medien mit, dass er elektronisch bei einem Gericht den Antrag eingereicht habe.Lee will am Samstag eine Pressekonferenz geben und sich zu der Angelegenheit äußern.Die PPP hatte am Dienstag nach einem virtuellen Abgeordnetentreffen und zwei Sitzungen des Nationalkomitees den Übergang zur Führung durch ein Krisenkomitee beschlossen. Zum Krisenchef wurde der fünfmal gewählte Abgeordnete Joo Ho-young ernannt.