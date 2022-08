„Extraordinary Attorney Woo“ wieder meist geschaute nicht-englischsprachige TV-Serie auf Netflix

Photo : YONHAP News

Die koreanische Serie „Extraordinary Attorney Woo“ ist erneut die meist geschaute nicht-englischsprachige TV-Serie auf Netflix geworden.Laut der Webseite „Netflix Top 10“ am Mittwoch gelangte „Extraordinary Attorney Woo“ in der ersten Augustwoche (1. bis 7. August) mit insgesamt 67,01 Millionen gesehenen Stunden an die Spitze der Top-Ten-Liste der nicht-englischsprachigen TV-Produktionen.Damit landete die Serie des Kabelsenders ENA zum vierten Mal auf Platz eins.Die Serie erzählt die Geschichte von Woo Young-woo, einer Rechtsanwältin mit einem Superhirn und Autismus-Spektrum-Störung. Gespielt wird die Rolle von Park Eun-bin.