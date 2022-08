US-Firma Autonomy bestellt 3.100 Elektroautos bei Hyundai und Kia

Photo : Getty Images Bank

Hyundai Motor und seine Tochter Kia haben von einem US-Abonnementdienstleister für Elektrofahrzeuge Bestellungen für etwa 3.100 Elektroautos im Wert von 142,5 Millionen Dollar erhalten.Laut einem Bericht von Bloomberg am Dienstag (Ortszeit) gab Autonomy, ein Startup für den E-Auto-Abonnementdienst, bekannt, 23.000 Elektrofahrzeuge bei 17 Autoherstellern zu bestellen.Das entspricht 1,2 Prozent der prognostizierten Elektrofahrzeugproduktion in den USA bis Ende nächsten Jahres. Der gesamte Auftragswert erreicht 1,2 Milliarden Dollar.Autonomy beschloss, bei Hyundai Motor 1.640 Einheiten im Wert von 73,8 Millionen Dollar zu bestellen und bei Kia 1.500 Einheiten im Wert von 68,7 Millionen Dollar.Der Marktführer Tesla soll 8.300 Elektroautos im Wert von 443,2 Millionen Dollar liefern und macht damit den größten Anteil aus. Dahinter folgen General Motors mit 3.400 Einheiten, Volkswagen mit 2.200 Einheiten und Ford mit 1.800 Fahrzeugen.Autonomy, eine in Santa Monica, California, ansässige Firma, startete seinen Abonnementdienst im Januar. Zur Flotte zählen aktuell 1.000 Fahrzeuge, und zwar ausschließlich Tesla-Modelle.