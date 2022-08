Bis morgen bis zu 300 Millimeter Regen in Region Chungcheong erwartet

Photo : YONHAP News

Heute sind die Regionen Chungcheong, Nord-Jeolla und Nord-Gyeongsang von schweren Regenfällen von 50 bis 80 Millimeter pro Stunde heimgesucht worden.In den regnerischen Gebieten ist Vorsicht geboten, da der Regen an vielen Orten von starkem Wind, Blitz und Donner begleitet wird.Auch am Donnerstag soll es in den meisten Gebieten des Landes starke Niederschläge geben.Bis morgen sollen bis zu 300 Millimeter Regen in Chungcheong niedergehen und 100 bis 200 Millimeter im nördlichen Binnenland von Nord-Gyeongsang und dem Norden von Nord-Jeolla.Im Süden von Gyeonggi, im Südwesten von Gangwon und dem Süden von Nord-Jeolla sowie auf den Inseln Ulleung und Dokdo wird mit 50 bis 150 Millimeter Regen gerechnet. In der Hauptstadtregion sowie in Gangwon wird es bis zu 80 Millimeter Regen geben.Dagegen soll es in südlichen Gebieten, einschließlich der Insel Jeju und Busan, auch morgen schwül sein.