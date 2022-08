Für die meisten Gebiete bis Freitag Regen angesagt

Photo : YONHAP News

Für die meisten Gebiete des Landes ist bis Freitag Regen angesagt.Schwere Regenfälle soll es in den Chungcheong-Provinzen sowie in der Provinz Nord-Jeolla geben.Das Koreanische Wetteramt KMA teilte am Donnerstag mit, dass bis Freitag im Norden der Chungcheong-Provinzen bis zu 150 Millimeter Regen niedergehen sollen.In anderen Gebieten von Chungcheong, Nord-Jeolla sowie Binnengebieten der Provinz Nord-Gyeongsang sei mit 50 bis 100 Millimetern Regen zu rechnen.Im Westen der Gangwon-Provinz sowie in nördlicher gelegenen Landstrichen der Provinz Süd-Jeolla könnten laut der Vorhersage über 120 Millimeter niedergehen.In Seoul, Incheon und im Süden der Gyeonggi-Provinz soll es 20 bis 80 Millimeter Regen geben.Am Freitagnachmittag soll der Regen in den meisten Gebieten des Landes nachlassen.