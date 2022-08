Nordkoreas Machthaber verkündet Sieg über Fieber

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den Sieg des Landes über das Fieber verkündet.Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag habe Kim die Bekanntgabe am Mittwoch bei einer Sitzung in Pjöngjang zur Überprüfung der Notfall-Epidemie-Politik gemacht.In einer laut KCNA wichtigen Rede habe Kim den Sieg über das Virus erklärt, das in nordkoreanisches Territorium eingedrungen sei.Nach einer Überprüfung der Quarantäne-Lage auf der Grundlage spezifischer Daten, seien Partei und Regierung zu dem Schluss gekommen, dass die Epidemie-Krise vollständig bewältigt worden sei.Aufgrund des Erfolgs habe Kim außerdem das Ende der am 12. Mai verhängten Maßnahmen gegen die Epidemie bekannt gegeben.Nordkorea müsse aber weiterhin eine stählerne Barriere zum Schutz vor der Epidemie aufrechterhalten und intensive Arbeiten zur Bekämpfung der Epidemie aufrechterhalten, bis die globale Gesundheitskrise beendet sei, hieß es weiter.Nordkorea hatte seit Ende April mit einer Welle von Fieber-Patienten zu kämpfen, bei denen es sich offenbar um Covid-19-Infizierte handelte.