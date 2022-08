Samsung stellt Galaxy Z Flip 4, Fold 4 vor

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat seine neuen faltbaren Smartphones Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 präsentiert.Die neuen Modelle wurden im Zuge des Galaxy Unpacked Event 2022 am Mittwoch vorgestellt, das online abgehalten wurde.Das Galaxy Z Flip wird horizontal auf- und zugeklappt, während das Galaxy Z Fold wie ein Buch aufgeklappt wird.Samsung erläuterte, dass die Kamera des Z Flip 4 mit einem Sensor ausgestattet sei, der verglichen mit dem Vorgängermodell 65 Prozent heller sei. Die Batteriekapazität sei zwölf Prozent größer.Beim Z Fold 4 würden mit einem 23 Prozent helleren Image Sensor bessere Nachtaufnahmen ermöglicht. Das Gewicht sei um acht Gramm auf 263 Gramm reduziert worden, damit sei das neue Modell das bisher leichteste unter den Z Fold-Produkten.Beide Falt-Smartphones werden am 26. August in Südkorea, den USA und Europa auf den Markt kommen und danach der Reihe nach in anderen Regionen.