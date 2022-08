Südkorea gewinnt U-18-Handball-Weltmeisterschaft der Frauen

Photo : YONHAP News

Südkoreas U-18-Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat die Weltmeisterschaft gewonnen.Bei der neunten Auflage des Turniers in Nordmazedonien schlug das südkoreanische Team im Finale am Mittwoch Dänemark mit 31:28.Südkorea gelangen bei der diesmaligen U-18-WM acht Siege über europäische Teams in Folge. Zudem konnte die Mannschaft als erstes nicht-europäisches Land den Titel holen.Südkorea ist zudem weiterhin der einzige nicht-europäische Staat, der bei diesem Handballwettbewerb mindestens im Halbfinale stehen konnte. Das Land hatte 2006 den zweiten Platz belegt und 2016 und 2018 den dritten Platz.Es ist das fünfte Mal, dass südkoreanische Handballerinnen ein Weltturnier gewannen. Turniersiege gab es bei den Olympischen Spielen 1988 und 1992, der Weltmeisterschaft im Jahr 1995 sowie der U-20-WM im Jahr 2014.