UN-Chef spendet Opfern der Unwetter in Südkorea Trost

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär António Guterres hat im Vorfeld seines Südkorea-Besuchs den Opfern der Unwetter diese Woche in Seoul und den Provinzen Gyeonggi und Gangwon Trost gespendet.Der UN-Chef sagte in einer am Mittwoch während seines Besuchs in der Mongolei veröffentlichten Erklärung, er möchte seine große Solidarität mit der Regierung und der Bevölkerung der Republik Korea zum Ausdruck bringen.Er spreche den Familien all derer, die bei den Überschwemmungen ums Leben gekommen seien, sein Beileid aus, hieß es.Guterres befindet sich derzeit auf einer Asienreise, die ihn zuerst nach Japan und anschließend in die Mongolei führte und schließlich nach Südkorea führt. Zuletzt hatte er 2018 Südkorea besucht, um an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in PyeongChang teilzunehmen.Der UN-Chef wird heute zu einem zweitägigen Besuch in Seoul erwartet. Er wird mit Präsident Yoon Suk Yeol zu einem gemeinsamen Mittagessen zusammenkommen. Auch ein Treffen mit Außenminister Park Jin ist geplant, bei dem unter anderem die Lage auf der koreanischen Halbinsel thematisiert wird.Beim Treffen zwischen Guterres und Yoon wird es laut dem UN-Sprecher Stéphane Dujarric eine Diskussion im Zusammenhang mit dem Ziel einer friedlichen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel geben.