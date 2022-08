Wirtschaft Umfrage: Mehrheit von Südkoreanern und Japanern hält Beziehungsverbesserung für notwendig

Die Mehrheit der Südkoreaner und der Japaner hält laut einer Umfrage die Verbesserung der Beziehungen zwischen ihren Ländern für notwendig.



Sie hoffe, dass sich die Regierungen aktiv für die Beziehungsverbesserung einsetzen werden.



Das habe eine Umfrage ergeben, die bei 1.632 Einwohnern ab 18 Jahren in Südkorea und Japan durchgeführt worden sei, teilte der koreanische Unternehmerverband FKI am Donnerstag mit.



85,8 Prozent der koreanischen Befragten sagten, dass die Regierungen beider Länder Bemühungen um bessere Beziehungen unternehmen müssten. Bei den Japanern erreichte der Anteil 67,6 Prozent.



In Bezug auf Aussichten auf einen Beziehungswandel nach dem Amtsantritt der neuen Regierung in Südkorea erwarteten 51 Prozent der Südkoreaner und 33,4 Prozent der Japaner eine Verbesserung.



In Bezug auf Angelegenheiten betreffend die Vergangenheit zwischen beiden Staaten gab es jedoch große Meinungsverschiedenheiten zwischen ihren Bürgern.



Von den Südkoreanern sagten 51,1 Prozent, damit der größte Anteil, dass in den bilateralen Beziehungen einerseits in die Zukunft gegangen werden müsse, dies aber andererseits auch von einer Lösung in Fragen der Vergangenheit begleitet werden müsse.



Von den Japanern war der größte Anteil der Meinung, dass keine zusätzliche Entschuldigung erforderlich sei, weil sich Japan bereits entschuldigt habe. 60,8 Prozent teilten diese Ansicht.