Innerkoreanisches Wohnungen von zwei nordkoreanischen Flüchtlingsfamilien bei Rekordniederschlägen überflutet

Die Rekordniederschläge in dieser Woche in Südkorea haben auch bei nordkoreanischen Flüchtlingen Schaden angerichtet.



Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Donnerstag, dass die Wohnungen von zwei nordkoreanischen Flüchtlingsfamilien überflutet worden seien. Das Ressort habe dafür gesorgt, dass den Haushalten die notwendige Unterstützung zukomme.



Das Ministerium habe die Gebietskörperschaften, in denen die Familien lebten, um Unterstützung beim Wiederaufbau gebeten. Zunächst sollten ihnen außerdem Wohnungen vorläufig zur Verfügung gestellt werden, hieß es.



Weil auch für die südlichen Gebiete heftige Regenfälle vorhergesagt seien, wolle das Ministerium die Sicherheit der nordkoreanischen Flüchtlinge in anfälligen Regionen laufend überwachen, fügte der Beamte hinzu.