Internationales Südkorea spendet Mexiko über 800.000 Dosen des Corona-Impfstoffs für Kinder

Die südkoreanische Regierung hat Mexiko 804.000 Dosen des Corona-Impfstoffs für Kinder zur Verfügung gestellt.



Am Internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt fand am Mittwoch (Ortszeit) eine Zeremonie anlässlich der Impfstoffspende statt. Anwesend waren der südkoreanische Botschafter in Mexiko, Suh Jeong-in, die mexikanische Vizeaußenministerin Carmen Moreno sowie der mexikanische Botschafter in Südkorea, Bruno Figueroa.



Die Impfstoffspende war auch beim bilateralen Außenministertreffen im Juli in Seoul erörtert worden. Am Mittwoch trafen 516.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs für Kinder in Mexiko ein, nachdem am 3. August 288.000 Dosen ausgeliefert worden waren.



Südkorea und Mexiko feiern dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Laut der südkoreanischen Botschaft laufen zwischen beiden Ländern auch Diskussionen über den Abschluss eines Abkommens über die Gesundheitskooperation, damit die Zusammenarbeit im Gesundheitssektor verstärkt wird.