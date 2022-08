US-Halbleitergesetz für koreanische Unternehmen Chance und Herausforderung zugleich

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat ein Halbleitergesetz unterzeichnet, das Halbleiterunternehmen bei Investitionen in den USA weitreichende Vorteile in Aussicht stellt.Das Gesetz enthält jedoch auch Bestimmungen zur Einschränkung von Investitionen in China. Daher wird davon ausgegangen, dass das Gesetz darauf abziele, China in Schach zu halten.Dadurch wird das Kalkül der südkoreanischen Unternehmen kompliziert, die in den USA und China Halbleitergeschäfte machen.Samsung Electronics, das in Texas eine Chipfabrik baut, profitiert von einer Steuererleichterung in Höhe von 1,3 Billionen Won im Zeitraum von 20 Jahren durch die Regierung des Bundesstaates. Nach der Verabschiedung des Halbleitergesetzes sind weitere Begünstigungen zu erwarten.SK Hynix, das in den USA Halbleiteranlagen errichten will, wird voraussichtlich zu den Nutznießern des neuen Gesetzes zählen.Das Halbleitergesetz kann jedoch die koreanischen Unternehmen zugleich belasten. Denn Investitionen in China werden in den nächsten zehn Jahren zum Teil beschränkt, wollen Unternehmen in den Genuss von Begünstigungen in den USA kommen. Im Falle von System-Halbleitern dürfen keine neuen Investitionen in fortgeschrittenere Technologien als 28-Nanometer-Technologie getätigt werden. Zu Speicherchips will die US-Handelsministerin gesonderte Kriterien ausarbeiten. Je nach den Kriterien könnte es Samsung und SK Hynix erschwert werden, ihre Speicherchip-Fabriken in China auszubauen.Die USA signalisieren zudem, den Export von Halbleiterausrüstungen nach China zu beschränken. Koreanische Hersteller beschaffen Ausrüstungen aus den USA und produzieren damit Halbleiter in China. Die Einfuhr von Ausrüstungen könnte künftig unmöglich sein.Außerdem wird Widerstand der chinesischen Regierung befürchtet, sollte sich die südkoreanische Regierung an der von den USA angeführten Halbleiterallianz Chip 4 offiziell beteiligen.