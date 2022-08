Parteien einig über Einberufung außerordentlicher Parlamentssitzungen im August

Photo : YONHAP News

Die Regierungspartei und die Opposition haben sich geeinigt, eine außerordentliche Sitzungsperiode der Nationalversammlung im August abzuhalten.Die Fraktionssprecherin der Minjoo-Partei Koreas, Lee Soo-jin, teilte am Donnerstag Reportern die Entscheidung mit, dass beide Lager heute gemeinsam die Forderung nach der Einberufung außerordentlicher Parlamentssitzungen im August einreichen würden.Die Sitzungsperiode werde vom 16. bis 31. August dauern. Vorläufig sei vereinbart, eine Plenarsitzung am 30. August abzuhalten, hieß es.Es wird erwartet, dass während der außerordentlichen Sitzungsperiode hauptsächlich Gesetzesanträge im Zusammenhang mit den Lebensgrundlagen der Bürger beraten werden, darunter der Wiederaufbau nach den schweren Regenfällen in dieser Woche und Maßnahmen zur Preisstabilisierung.