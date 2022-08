SK Bioscience strebt Markteinführung seines Corona-Impfstoffs Ende August an

Photo : KBS News

SK Bioscience strebt an, den von ihm entwickelten ersten koreanischen Covid-19-Impfstoff noch Ende August auf den Markt zu bringen.Das Unternehmen kündigte an, nächste Woche eine staatliche Eignungsprüfung des Covid-19-Impfstoffs SKYCovione beantragen zu wollen. Das Vakzin werde voraussichtlich Ende dieses Monats auf den einheimischen Markt kommen.SKYCovione wurde als erster in Südkorea entwickelter Corona-Impfstoff Ende Juni vom Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit zugelassen.SK Bioscience hat in drei Tagen seit dem 8. August in seiner Produktionsanlage in Andong 600.000 Dosen des Impfstoffs hergestellt.Sollte das Ministerium nach der Kontrolle der Qualität der Produkte deren Auslieferung genehmigen, können sie sofort zum Einsatz kommen.