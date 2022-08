Börse in Seoul kann zulegen

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Donnerstag kräftig zulegen können.Der Hauptindex Kospi rückte um 1,73 Prozent auf 2.523,78 Zähler vor.Schwächer als erwartet ausgefallene Daten zur Inflation hätten Sorgen verringert, dass die US-Notenbank Fed sich für einen drastischen Zinsschritt entscheidet, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Eine Rally an den US-Börsen dank einer Erholung von Technologiewerten sei aufgrund von Erwartungen erfolgt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Dies habe auch auf den südkoreanischen Aktienmarkt einen positiven Einfluss gehabt, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.