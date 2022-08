USA warnen erneut vor Möglichkeit neuen Atomtests in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat erneut vor der Möglichkeit eines siebten Atomtests in Nordkorea gewarnt.Die USA gingen davon aus, dass Nordkorea sein Testgelände Punggye-ri für seinen siebten Atomtest vorbereite, sagte der stellvertretende Hauptsprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Donnerstag (Ortszeit) in einer telefonischen Pressekonferenz. Diese Einschätzung stehe im Einklang mit eigenen öffentlichen Aussagen Nordkoreas.Die USA bereiteten sich in enger Koordination mit ihren südkoreanischen und japanischen Verbündeten auf alle Eventualitäten vor. Sie seien bereit, sowohl kurz- als auch längerfristige Anpassungen an ihre militärische Haltung vorzunehmen, fügte der Sprecher hinzu.Die USA seien besorgt über die verstärkte Rhetorik Nordkoreas in Bezug auf sein Atomprogramm. Ein siebter Atomtest würde eine schwerwiegende eskalierende Aktion darstellen und die regionale und internationale Stabilität sowie die Sicherheit ernsthaft bedrohen, betonte er.