Importpreise im Juli um 0,9 Prozent gefallen

Die Importpreise in Südkorea sind im Juli infolge der gesunkenen Ölpreise erstmals seit drei Monaten gefallen.Laut Daten der Zentralbank des Landes stand der Importpreisindex im Juli bei 153,49, was einem Rückgang von 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist der Wert 27,9 Prozent höher.Der Importpreisindex war im Mai und Juni den zweiten Monat in Folge gestiegen, ehe es im Juli abwärts ging.Das Ergebnis wird darauf zurückgeführt, dass der Preis von Dubai-Öl im Juli gegenüber dem Vormonat um 8,9 Prozent fiel.Der Exportpreisindex sank im Juli um 2,1 Prozent im Vormonatsvergleich auf 129,76.