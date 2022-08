Premier fordert zügige Bestimmung von Unwettergebieten zu Sonderkatastrophenzonen

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat ein zügiges Handeln gefordert, damit vom dieswöchigen Unwetter betroffene Gebiete zu Sonderkatastrophengebieten bestimmt werden können.Das sagte der Premier in der von ihm geleiteten Regierungssitzung zu den schweren Niederschlägen in dieser Woche und Covid-19.Die Regierung wolle größte Anstrengungen unternehmen, um das Leben der Einwohner in den betroffenen Gebieten zu stabilisieren. Auch solle Unterstützung für einen schnellen Wiederaufbau geleistet werden.Die Einwohner der betroffenen Gebiete bat er, die Schäden durch das Unwetter schnell zu beziffern.Das Innenministerium wies er an, schnell dafür zu sorgen, dass Gebiete, in denen entsprechende Kriterien erfüllt sind, zu Sonderkatastrophengebieten erklärt werden.Die Bestimmung zu einem solchen Gebiet erlaubt die Verwendung von Sondermitteln, mit denen sich ein großer Teil der Wiederaufbaukosten decken lässt.