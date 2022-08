„Decision to Leave“ als koreanischer Oscar-Beitrag für 2023 ausgewählt

Photo : YONHAP News

Der Film „Decision to Leave“ von Regisseur Park Chan-wook geht für Südkorea ins Rennen um die Academy Awards im kommenden Jahr.Der Koreanische Filmrat KOFIC gab am Donnerstag bekannt, dass er „Decision to Leave“ als südkoreanischen Beitrag für die Kategorie „Bester internationaler Film“ der 95. Oscar-Verleihung Anfang nächsten Jahres ausgewählt habe.Die Jury sagte, sie habe die Bekanntheit des Regisseurs, den künstlerischen Wert des Films und die Regieleistung, die Erfolgschancen in Nordamerika sowie das Werbepotenzial im Ausland für die Bewerbung berücksichtigt.Jedes Land kann einen Film in der Kategorie „Bester internationaler Film“ melden. „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho gewann 2020 als erster koreanischer Film in dieser Kategorie.