Teilnehmer des Sicherheitsforums ARF bekräftigen Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel

Photo : YONHAP News

Die Teilnehmer des Sicherheitsforums ARF haben das Ziel der vollständigen, nachweislichen und unumkehrbaren Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekräftigt.Das geht aus der Vorsitzenden-Erklärung hervor, die das Gastgeberland des diesjährigen ASEAN Regional Forum (ARF) am Donnerstag veröffentlichte.Die Konferenz fand am 5. August in der Hauptstadt Phnom Penh statt. Teilnehmer waren die Außenminister der ASEAN-Mitgliedsstaaten, der USA, Chinas, Russlands, Japans und Südkoreas. Nordkorea wurde durch seinen Botschafter in Indonesien vertreten.In der Erklärung wird Unterstützung für Anstrengungen bekräftigt, mit denen auf friedliche Weise die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel herbeigeführt werden kann. Auch durch ASEAN-Plattformen wie das ARF wolle man hierzu beitragen.Bei dem Treffen sei außerdem Besorgnis über die zuletzt zugenommene Intensität nordkoreanischer Tests von Interkontinentalraketen und der Abschüsse ballistischer Raketen geäußert worden.Pjöngjang solle alle relevanten Resolutionen des Weltsicherheitsrats einhalten und auf weitere Versuche mit Atomwaffen und Raketen verzichten.Auch solle Nordkorea alle Handlungen unterlassen, die einer Aufnahme eines bedeutungsvollen Dialogs im Wege stehen könnten. Zudem wurde die Wichtigkeit fortgesetzter und friedlicher Gespräche aller beteiligten Parteien hervorgehoben, um Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel ermöglichen zu können.