303 Personen werden für Verdienste um Unabhängigkeit Koreas ausgezeichnet

Photo : KBS News

303 Personen werden zum 77. Unabhängigkeitstag für ihre Verdienste um die Unabhängigkeit Koreas ausgezeichnet.Die Entscheidung gab das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten am Freitag bekannt.Die 303 Personen hätten sich Japan nicht ergeben, sondern sich für die Unabhängigkeit des Vaterlandes aufgeopfert. Zu ihnen zählten Ahn Susan, die älteste Tochter des Unabhängigkeitsaktivisten Ahn Chang-ho, sowie Yoon Do-jung, hieß es.Ahn Susan war im Jahr 1932 im Korean National Association in Kalifornien tätig und propagierte über die Medien den Unabhängigkeitswillen Koreas. Yoon Do-jung war 1931 in Incheon in Verbindung mit dem Verkehrsministerium der Provisorischen Regierung der Republik Korea für die Aufbringung von Finanzmitteln für das Militär im Einsatz und für verschiedene Kontakte zuständig. Er wurde später festgenommen und zu sieben Jahren Haft verurteilt.Keine der auszuzeichnenden Personen lebt noch. 30 von ihnen sind Frauen. Die Auszeichnungen, darunter Verdienstorden für die Staatsgründung und eine präsidiale Auszeichnung, werden daher den Hinterbliebenen überreicht.Die Zahl der wegen ihrer Verdienste um die Unabhängigkeit ausgezeichneten Personen steigt somit auf 17.588, 597 von ihnen sind Frauen.