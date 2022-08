Regierung beschließt zum Unabhängigkeitstag Begnadigungen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat drei Tage vor dem Unabhängigkeitstag beschlossen, 1.693 Verurteilte zu begnadigen.Die Entscheidung wurde auf einer außerordentlichen Kabinettssitzung am Freitag getroffen.Zu den Nutznießern zählt der Vizevorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, für ihn wurde eine Sonderrehabilitation beschlossen.Lee war wegen Bestechung, an der die ehemalige Präsidentin Park Geun-hye beteiligt war, zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er wurde im August letzten Jahres vorzeitig freigelassen.Lees Haftstrafe endete am 29. Juli, er unterlag jedoch einer fünfjährigen Einschränkung der Geschäftstätigkeiten.Shin Dong-bin, Vorsitzender der Lotte Group, wurde ebenfalls zum Zweck der Überwindung der Wirtschaftskrise auf die Liste gesetzt.Dagegen wurde der frühere Präsident Lee Myung-bak ausgeschlossen, und zwar nach dem Prinzip, dass möglichst wenige Politiker begnadigt werden.Acht Personen, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit den Arbeitgeber- und -nehmerbeziehungen verurteilt wurden, stehen ebenfalls auf der Liste der Begnadigten. Zu ihnen gehört Cho Sang-soo, der frühere Chef der Gewerkschaft der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und dem Transportwesen unter dem Gewerkschaftsdachverband KCTU.649 Häftlinge kommen wegen guter Führung vorzeitig frei. Etwa 590.000 Personen, denen die Fahrererlaubnis, Fischereilizenz und ähnliches entzogen oder aberkannt wurde, wurden von den administrativen Sanktionen befreit.Die Regierung teilte mit, dass bei den Begnadigungen der Schwerpunkt auf die Lebensgrundlagen der Bürger und die wirtschaftliche Erholung gelegt worden sei.