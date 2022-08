Südkoreas Marine nimmt an gemeinsamer Übung mit USA und Japan teil

Photo : YONHAP News

Eine gemeinsame Marineübung zwischen Südkorea, den USA, Japan, Australien und Kanada findet Ende August statt.Die südkoreanische Marine teilte mit, dass sie an der vom Kommando der 7. US-Flotte veranstalteten Übung Pacific Vanguard vom 21. bis 29. August vor der Pazifikinsel Guam teilnehme.Die Marine will die Zerstörer Sejong der Große und Munmu der Große einsetzen, um die Verteidigung gegen feindliche Kriegsschiffe und U-Boote und das Schießen zu üben.Pacific Vanguard ist eine jährliche multinationale Seeübung, die seit 2019 von der US-Marine veranstaltet wird. Die südkoreanische Marine nimmt das vierte Jahr in Folge daran teil.