UN-Chef äußert bei Treffen mit Yoon Unterstützung für Denuklearisierung Nordkoreas

UN-Generalsekretär António Guterres hat seine Unterstützung für eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas ausgesprochen.Entsprechendes sagte Guterres bei einer Mittagsrunde mit Präsident Yoon Suk Yeol heute am Sitz des Präsidialamtes in Seoul.Yoon dankte dem UN-Chef dafür, für die Bewältigung der schwierigen Probleme, mit denen die internationale Gemeinschaft heute konfrontiert sei, sein Bestes zu tun. Er hoffe, sich viele Meinungen des Generalsekreträrs in dieser Hinsicht anzuhören.Guterres sagte, Südkorea sei eine vorbildliche Nation, was UN-Aktivitäten angehe. Er äußere seine volle Unterstützung für eine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, insbesondere Nordkoreas. Dieses Ziel sei sehr fundamental und dafür wichtig, um die regionale Sicherheit, Frieden und Stabilität zu erreichen.Er brachte die führende Position Südkoreas bei den Aktivitäten für den Friedensaufbau und dessen konstante Unterstützung für die Menschenrechte zur Sprache. Die Vereinten Nationen würden sich immer mit den Bürgern und der Regierung Südkoreas solidarisieren und mit ihnen zusammen sein.Der UN-Chef traf am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea ein, nachdem er zuvor Japan und die Mongolei besucht hatte.