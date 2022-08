Internationales Koreanisches Kulturzentrum und koreanische Schule in Kuba eröffnet

In Kuba sind ein koreanisches Kulturzentrum und eine koreanische Schule eröffnet worden.



Die südkoreanische Botschaft in Mexiko und die Ortsgruppe Zentralamerikas und der Karibik des präsidialen Beirats für friedliche Wiedervereinigung veranstalteten aus diesem Anlass am Sonntag (Ortszeit) in Havanna eine Zeremonie. Südkorea und Kuba unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.



Als erste Veranstaltung anlässlich der Eröffnung des Kulturzentrums fand ein koreanisches Kulturfestival statt. Hallyu-Fans aus ganz Kuba konnten die koreanische Kultur genießen, darunter die koreanische Küche, die Hanbok-Tracht und traditionelle Musik.



Zugleich fand eine Zeremonie zum 77. Unabhängigkeitstag Koreas statt. Dabei wurde an die Koreaner in Kuba erinnert, die während der japanischen Kolonialzeit Gelder für den Kampf um die Unabhängigkeit des Vaterlandes geschickt hatten.



Auch wurden Hilfsgüter im Wert von 10.000 Dollar, darunter Medikamente, von der südkoreanischen Regierung und dem Beirat für die friedliche Wiedervereinigung der kubanischen Seite übergeben.