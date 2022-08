Wirtschaft Forschungsdienst des US-Kongresses verweist auf Forderung nach Ergänzung des FHA mit Südkorea

Der Forschungsdienst des US-Kongresses hat auf die Forderung nach der Ergänzung des Freihandelsabkommens (FHA) zwischen Südkorea und den USA hingewiesen.



Es gebe sowohl positive als auch negative Bewertungen zu dem FHA. Es würden Forderungen nach der Ergänzung auf einigen Gebieten einschließlich des elektronischen Handels laut, schrieb der Dienst in einem Bericht zu dem Freihandelspakt, der im Jahr 2012 in Kraft trat.



Die Befürworter des FHA sagten, dass sich mit dem Abkommen die Optionen beider Länder beim Handel, bei den Investitionen, beim Wettbewerb und bei den Verbrauchern erweitert hätten, hieß es. Zugleich hätten sich der Schutz geistiger Eigentumsrechte der USA und die Transparenz im Regulierungsverfahren in Südkorea verbessert.



Andere brächten das seit dem Inkrafttreten des FHA gestiegene Handelsdefizit der USA gegenüber Südkorea zur Sprache. Sie meinten, dass die Auswirkungen des FHA enttäuschend seien, hieß es weiter.



Das FHA zwischen Südkorea und den USA sei zwar umfangreich. Der Pakt sei jedoch in Bereichen wie dem elektronischen Handel im Vergleich zu Abkommen, die die USA zuletzt abgeschlossen hätten, begrenzt. Einige Interessenvertreter forderten daher eine Erneuerung, so der Bericht.