Südkorea meldet 62.078 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind mehr als 60.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Montag mitteilte, wurden mit Stand 0 Uhr 62.078 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden bestätigt. Von ihnen seien 61.682 lokal übertragene und 396 eingeschleppte Fälle. Das sind etwa 6.800 mehr als eine Woche zuvor.Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden in Südkorea 21.418.036 Infektionsfälle nachgewiesen.521 schwer erkrankte Corona-Patienten werden stationär behandelt, damit so viele wie seit 108 Tagen nicht mehr. Die Zahl kletterte gegenüber dem Vortag um neun und liegt den zweiten Tag in Folge über 500.Es wurden 50 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bisher starben 25.673 Infizierte, die Sterberate liegt bei 0,12 Prozent.