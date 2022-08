Führender japanischer Politiker besucht Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Ein führender Politiker der japanischen Regierungspartei hat am 15. August, dem Tag der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg, den umstrittenen Yasukuni-Kriegsschrein besucht.Der japanische Sender NHK berichtete, dass der Vorsitzende des politischen Forschungsrats der Liberaldemokratischen Partei (LDP), Koichi Hagiuda, am Montagvormittag den Schrein in Tokio aufgesucht habe.Koichi war früher Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie gewesen. Er wechselte mit der Kabinettsumbildung am 10. August auf den Posten des Politikchefs der LDP.Auch der frühere Umweltminister Shinjiro Koizumi besuchte den Schrein. Am 13. August war bereits der neue Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura dort gewesen.In dem Schrein gedenkt man der 2,46 Millionen Japaner, die seit 1853 in Kriegen gefallen sind. Zu ihnen zählen auch 14 Kriegsverbrecher der A-Klasse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.