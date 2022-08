China führt auch vor Korea Militärübung durch

Photo : YONHAP News

China hat nach den Militärübungen vor Taiwan angekündigt, auch in der Bohai-Bucht und dem Westmeer zwischen seinem Territorium und der koreanischen Halbinsel Militärübungen abzuhalten.Das Büro für maritime Angelegenheiten von Dalian gab am Sonntag auf der Website der chinesischen Behörde für die Sicherheit des Seeverkehrs bekannt, dass ab 0 Uhr am 15. August bis 12 Uhr am 20. August im nördlichen Teil des Gelben Meers eine Militärmission durchgeführt werde.Es wurden vier Stellen in dem Meeresgebiet genannt. Schiffen sei während der Dauer der Militärmission der Zugang dorthin untersagt, hieß es.Die Behörde gab jedoch nicht bekannt, worum es sich bei der Militärmission handle.Die chinesischen Streitkräfte hielten vor und nach dem Taiwan-Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am 2. und 3. August in mehreren Meeresgebieten Militärübungen ab.