USA unterstützen Südkoreas Bemühungen um Dialog mit Nordkorea ausdrücklich

Photo : YONHAP News

Die USA unterstützen Südkoreas Bemühungen um einen Dialog mit Nordkorea ausdrücklich.Südkoreas Ziel, einen Weg zu ernsthafter und nachhaltiger Diplomatie mit Nordkorea zu suchen, werde stark unterstützt, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Montag auf einer Pressekonferenz.Er war um einen Kommentar zum Angebot des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol an Nordkorea gebeten worden, im Gegenzug für eine Denuklearisierung wirtschaftliche Hilfe leisten zu wollen.Laut dem Sprecher teilten die USA mit Südkorea und anderen Verbündeten das Ziel einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Mit der Yoon-Regierung werde eng zusammengearbeitet, um das Ziel erreichen zu können.Präsident Yoon hatte in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag einen "kühnen Plan" vorgeschlagen, um für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Lebensqualität in Nordkorea zu sorgen, sollte der Nachbar die Entwicklung von Atomwaffen stoppen und konkrete Schritte in Richtung der atomaren Abrüstung unternehmen.Als konkrete Unterstützungsmöglichkeiten nannte Yoon groß angelegte Programme für die Nahrungsmittelversorgung sowie die Stromerzeugung und Stromnetze. Auch Technologien für die Landwirtschaft sowie eine Modernisierung von Häfen, Flughäfen und des Gesundheitswesens bot er Nordkorea an.